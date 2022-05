Mandorlini: «Skirniar credo che rimarrà. Mi auguro una cosa per l’Inter»

Andrea Mandorlini, intervistato ai microfoni di One Station Radio, ha risposto alla domanda sui possibili ‘sacrificati’ dall’Inter sul mercato in uscita. L’ex giocatore nerazzurro si è soffermato in particolare su tre profili, tra cui Milan Skriniar.

SACRIFICI DI MERCATO – Andrea Mandorlini ha commentato in questo modo i possibili sacrifici sul mercato in uscita da parte dell’Inter: «Non penso che Skriniar se ne vada, con Bastoni forma una grandissima coppia. Lautaro Martinez, al netto di qualche difficoltà, ha fatto vedere grandi cose. Non saprei dire chi sia il più sacrificabile, è una domanda molto difficile a cui rispondere. Mi auguro che l’Inter diventi sempre più forte»