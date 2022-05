Romano: «Perisic, oggi nessuna decisione. Ecco chi in vantaggio»

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sulla questione legata a Ivan Perisic. Sul suo account Twitter ufficiale, il noto giornalista ha svelato lo stato delle trattative tra il giocatore, l’Inter e il Tottenham.

NESSUNA DECISIONE – Sebbene l’Inter attendesse una risposta entro oggi da Ivan Perisic, per capire quale sarà il futuro del croato bisognerà attendere la prossima settimana. A confermarlo è Fabrizio Romano, che ha rivelato come il Tottenham sia ora in vantaggio nella corsa per l’ingaggio del giocatore dalla prossima stagione. Al momento alla società nerazzurra non è arrivata alcuna risposta dopo l’ultima proposta per il rinnovo contrattuale. Non resta che aspettare per capire quale sarà il suo futuro.