Mandorlini: «Pioli dietro Conte tra i migliori? Merita di più! Allenatori italiani…»

Andrea Mandorlini, ex giocatore dell’Inter e allenatore, in un suo intervento su TMW Radio ha elogiato Stefano Pioli dicendo di meritare qualche posizione in più nella classifica dei migliori allenatori, anche più di Antonio Conte. Poi ha espresso la sua opinione riguardo i tecnici italiani.

ALLENATORI ITALIANI – Mandorlini ha parlato così degli allenatori italiani: «Italiani più presenti nella lista dei migliori allenatori? Sono i più bravi in circolazione, anche perché il campionato italiano non sarà il più ricco, ma è indubbiamente il più complesso tatticamente. Ingaggio aumentato per gli allenatori? Per alcuni parliamo di cifre assurde. Il calcio è un po’ cambiato in italiana corriamo dietro a mode che non fanno parte del nostro DNA. Stefano Pioli dietro Conte, meritava di più perché e considerare l’apporto dell’allenatore rispetto al valore tecnico della squadra».