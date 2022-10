Biasin: «Zhang, richiesta non così onerosa. Ci vorranno settimane per la cessione»

Fabrizio Biasin ha parlato a Tutti Convocati – oltre che di Skriniar e Inter -anche della situazione societaria. Secondo il giornalista di Libero, la richiesta di Zhang non è così onerosa. Inoltre, Biasin aggiunge che per la cessione saranno necessarie alcune settimane

CESSIONE NON VICINISSIMA – Secondo Fabrizio Biasin, la cessione dell‘Inter non sarà questione di giorni. Il giornalista, in onda su Tutti Convocati, esprime la sua opinione a riguardo: «Zhang vuole 1,2 miliardi compresi i debiti. Per l’interesse attuale dei fondi non è una cifra fuori dalla ragione, soprattutto pensando a stadio e investimenti. Certo che è l’orizzonte ad essere cambiato. La proprietà non cerca più un socio di minoranza, ma è disposta a cedere di fronte a una offerta importante. Un paio di entità si sono mostrate interessate, ma un conto è dire di essere interessati, un conto è guardare i conti e fare. Ci vorranno settimane per la cessione». Così Fabrizio Biasin sulla possibile cessione del club da parte del gruppo Suning.