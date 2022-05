Mancini: «Scudetto? Sia Inter che Milan meritano! I 2 punti un vantaggio»

Roberto Mancini, intervistato da Sky Sport a Pescara durante un evento dedicato al Padel, si è espresso sulla lotta Scudetto con Inter e Milan coinvolte. Per il CT della Nazionale, rossoneri avvantaggiati dai due punti

LOTTA TITOLO − Per Mancini, campionato avvincente non solo per il duello tra Inter e Milan: «Giornata-Scudetto? E’ stato un campionato bellissimo dove hanno lottato in tante, stessa cosa vale anche per la zona retrocessione e l’Europa League. Il Milan mi sembra più avvantaggiato perché ha due risultati su tre ma chi vincerà avrà meritato. Anche l’Inter meriterà se dovesse ribaltare la classifica. Entrambe hanno fatto una grandissima stagione, vedremo come finirà».