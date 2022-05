Gravina: «Playoff? Solo se riduciamo numero squadre! Tempo effettivo…»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai margini del forum ‘Il calcio che l’Italia si merita‘ organizzato dal Corriere dello Sport, su due temi molto discussi in merito all’evoluzione del calcio italiano. Tra questi, la questione Playoff e il il tempo effettivo

RIVOLUZIONE SERIE A − Gravina ha risposto in questo modo alla domanda su Playoff e tempo effettivo in Serie A: «Playoff e playout? Non so. Di certo serve una logica di sistema. 100 squadre tra Serie A, Serie B e Serie C sono troppe, dobbiamo trovare una logica più corretta nell’ambito del sistema. Sono scelte che deve prendere autonomamente la Lega Serie A, ma se non riduciamo le squadre dell’area professionistica non possiamo aggiungere partite. Resta il fatto che a mio giudizio siano un momento eccezionale di appeal. Tempo effettivo? Si discute con l’Ifab ed è già qualcosa, diverso il discorso per la riforma del Var. Il decreto crescita lo stiamo utilizzando».