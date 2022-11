Maldini: «Scudetto vinto e sorpasso sull’Inter dimostrazione di come tutti…»

Maldini ha citato anche lo Scudetto vinto lo scorso ai danni dell’Inter nel discorso sul passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Il dirigente rossonero rivela il segreto

IMPEGNO DI TUTTI − Secondo Paolo Maldini anche lo Scudetto vinto contro i nerazzurri è dato grazie all’impegno di tutto il collettivo: «Lo scudetto che abbiamo vinto è la dimostrazione di come tutti hanno dato quello 0.5% che ci ha permesso di sorpassare l’Inter in campionato. Stessa cosa succederà in Champions e in tutte le stagioni in cui saremo protagonisti. Quando inizierà a venire meno questo allora faremo più fatica». Così a Prime Video.