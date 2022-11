Juventus-Inter, Allegri dà indicazioni nel post gara col PSG: 3 big recuperati

In conferenza stampa Allegri ha aggiornato anche sulle condizioni dei giocatori infortunati in vista della gara contro l’Inter. Buone notizie per i bianconeri nel post PSG

RECUPERI − Massimiliano Allegri dà aggiornamenti sugli infortunati in vista dell’Inter: «Kean mi ha spinto a convocare Chiesa che ieri ha fatto un bell’allenamento. L’ho visto attivo nei tackle, ne mettere la gamba. Infortunati? Per l’Inter, se non succede nulla, avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic. No Paredes che lo riavrò dalla gara contro il Verona».