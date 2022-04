Maldini: «Scudetto? Sarebbe un’impresa! All’inizio, qualcuno diceva altro»

Paolo Maldini, DT del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv esprimendosi sul sogno Scudetto per il Diavolo. I rossoneri sono in un duello testa a testa contro l’Inter

SCUDETTO − Maldini non vuole nascondersi e lancia la sfida all’Inter: «Quando ci sono stagioni di questo genere l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile. Avendo questa grande possibilità sinceramente dovremmo puntare sempre più in alto. Magari qualcuno all’inizio dell’anno non ci dava nemmeno tra le prime quattro ma questa è una cosa che bisogna usare come stimolo. I numeri parlano chiaro. Sappiamo di essere tra le prime due squadre per punti fatti negli ultimi due anni, dobbiamo mantenere questo spirito di sacrificio. Noi ci abbiamo sempre creduto e pensato, ed è giusto così perché non possiamo farlo passare come un obiettivo banale. Il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto solo due scudetti e stiamo parlando del Milan. Se quest’anno riuscissimo a vincerlo sarebbe un’impresa ma se le cose non dovessero andare bene sai di aver però dato il massimo».