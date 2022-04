Brambati: «Bologna-Inter mercoledì, perché un giorno di riposo di differenza?»

L’Inter ha vinto sabato alle 18 contro la Roma e ora mercoledì contro il Bologna può prendersi la vetta della classifica. il recupero della 20′ giornata, dopo le tante polemiche, ne ha alzata un’altra Massimo Brambati.

RIPOSO – L’Inter mercoledì gioca il recupero della 20′ giornata contro il Bologna al Dall’Ara. L’Inter ha giocato sabato contro la Roma mentre i rossoblu ieri contro l’Udinese pareggiando 2-2. Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio ha detto la sua. «Scudetto? Scelgo l’Inter perché credo sia più completa in ogni reparto. In attacco ha dei giocatori che il Milan non ha. La squadra di Pioli va avanti più col cuore che con le capacità tecniche. L’Inter è più mentalizzata e ha più giocatori abituati a vincere. Il recupero Bologna-Inter è stato fissato per mercoledì, ma mi chiedo perché il Bologna abbia giocato domenica e i nerazzurri sabato? Un giorno in più di recupero fa una grande differenza».

Fonte: TWM Radio