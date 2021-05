Maicon: «Mio gol alla Juventus indimenticabile! Auguro all’Inter cose belle»

Maicon ha un grande ricordo dei derby d’Italia, avendo avviato il 2-0 in Inter-Juventus del 16 aprile 2020. L’ex difensore nerazzurro, ora in Serie D al Sona, ha parlato a Inter TV delle sue sensazioni sulla partita.

GRAN PROTAGONISTA – Maicon parla delle sfide fra Inter e Juventus: «Sempre speciali, perché è il derby d’Italia. Anche se sei già Campione d’Italia devi andare con l’approccio giusto per vincere questa partita. Sicuramente il mister dirà le cose giuste ai giocatori: anche se lo scudetto è in mano devi vincere questa partita. È un campionato a parte, sicuramente devono andare con la testa giusta per questa partita. Il gol del 2010? Quella partita lì indimenticabile per me. Un momento decisivo del campionato, ho dato il mio contributo. L’importante è che la squadra abbia fatto un coronamento con quella vittoria, è un pezzo del Triplete. Antonio Conte? Mi piace, ha fatto capire il suo concetto di calcio e i giocatori hanno capito. Come mi troverei in questa Inter? Sarebbe un po’ più facile per me giocarci (ride, ndr), ma adesso mi diverto e mi godo la vita. Sono stato per anni in questo ruolo, è stato difficile perché la famiglia non la vedevo mai essendo in ritiro. È quello che ho sognato tutta la vita, ma mi auguro che l’Inter possa fare cose belle perché è una società che si merita tanto».