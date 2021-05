Del Piero: «Juventus-Inter da fuoco e fiamme! Un passaggio di proprietà»

Juventus-Inter è la sfida che andrà in scena tra poco meno di un’ora all’Allianz Stadium (QUI le formazioni ufficiali). Del Piero – ospite negli studi di “Sky Sport” – dice la sua sul match e soprattutto sulla delicatissima situazione dei bianconeri, costretti a vincere per poter sperare nella qualificazione in Champions League

FUOCO E FIAMME – Juventus-Inter sarà una sfida da fuoco e fiamme secondo Alessandro Del Piero: «Simbolicamente è un passaggio di proprietà, so che l’Inter ha già vinto lo scudetto ma per anni ha dominato la Juventus. Ciò che accadrà dal punto di vista emotivo è legato anche a una rivalità che va oltre quello che accade in campo. Oggi c’è in palio tantissimo per la Juventus, altrettanto per l’Inter che vorrà dimostrare che nessuna partita la gioca tanto per giocare. Conosciamo la mentalità di Conte: si va lì per vincere. Sarà fuoco e fiamme oggi. Non è che tu vai in campo dicendo ‘voglio mandarli fuori dalla Champions League’. Chiaramente è uno dei pensieri che hai ma innanzitutto è una tua soddisfazione personale. È anche l’ambiente che ti porta a pensare in quel modo lì, ma è una conseguenza della vittoria, a volte è uno stimolo in più. Chiaro che chi è all’Inter da qualche anno e ha subito lo strapotere della Juve, oggi potrebbe togliersi un sassolino in più dalla scarpa».

PESO – Del Piero prova poi a quantificare il peso di Conte: «Quanti punti ha portato Conte all’Inter? Per la mentalità che ha inculcato all’ambiente non ne ho la più pallida idea, ma sufficienti per vincere il campionato e per far sì che la squadra abbia un futuro di un certo tipo, se le cose rimangono così e riescono a migliorare qualcosina».