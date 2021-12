Magazzinieri Inter licenziati, dopo un mese la situazione non è cambiata – TS

Aperta la causa dei tre dipendenti ultra cinquantenni licenziati dall’Inter. A distanza di un mese, come riportato oggi da TuttoSport, la situazione non sembra essere cambiata.

DOPO UN MESE – Lo scorso 31 ottobre, i tre magazzinieri Davide Baccarini, Paolo Di Francesco ed Emiliano Roman, avevano manifestato fuori da San Siro chiedendo di essere reintegrati. Il caso allora sembrava destinato a rientrare, ma a distanza di un mese la situazione non è cambiata. La Cgil Milano ieri ha pubblicato una nota, nella quale informa che l’azienda in questione (quindi non l’Inter) ha formulato una nuova proposta non accettabile per i lavoratori e che, in caso di mancati accordi, avvierà azioni legali per impugnare i licenziamenti.

Fonte: TuttoSport – R.M.