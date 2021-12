Alvarez interessa a mezza Europa, appetibile per due motivi. L’Inter c’è – TS

Julian Alvarez è tra i giovani più interessanti del momento e in tutta Europa. Secondo TuttoSport, il suo contratto in scadenza lo rende ancora più appetibile. In Serie A, Inter, Milan e Juventus lo seguono.

TALENTO – Julian Alvarez continua a far parlare di sé in Argentina e non solo. Inter, Milan e Juventus lo seguono in Serie A. I nerazzurri in particolare, come sottolineato dal quotidiano di Torino, ha già manifestato interesse per il ragazzo. Restano vigili anche diversi club in Liga, su tutti l’Atletico Madrid. Talento e capacità realizzativa lo rendono in questo momento tra i giovani più interessanti. Alvarez è interessante per due motivi ben precisi, il primo soprattutto riguarda il suo contratto in scadenza a dicembre 2022. Si tratta di una condizione che lo rende particolarmente appetibile, ponendo il club in una posizione difensiva. La seconda, invece, riguarda l’elezione del nuovo presidente D’Onofrio: tra i candidati c’è Antonio Caselli, che ha indicato in David Trezeguet il suo vice. Secondo TuttoSport, l’ex attaccante francese potrebbe diventare una sponda per la Juventus, ma l’Inter resta comunque alla finestra.

Fonte: TuttoSport – Bocchio-Milone