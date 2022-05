Luperto avvisa l’Inter: «Contro il Torino penalizzati dagli errori, ci rifaremo!»

Luperto torna a parlare di Empoli-Torino terminata 1-3, il difensore vuole conquistare la matematica salvezza e vuole rifarsi già contro l’Inter.

LA PROSSIMA PARTITA – Sebastiano Luperto avvisa l’Inter dopo la caduta in casa contro il Torino e punta forte a questo finale di stagione: «Gli episodi ci hanno penalizzato tantissimo, però adesso ci proveremo la prossima partita. Affronteremo le ultime partite di campionato con la stessa mentalità di sempre, con il gruppo che rema in un’unica direzione. In questi giorni analizzeremo quanto successo con il Torino ma siamo positivi».

Fonte: Empolifc.com