Di Marzio: «Inter viva! Bologna episodio singolare. Un momento chiave»

Secondo Di Marzio, l’Inter di Simone Inzaghi è ancora viva per la lotta scudetto e torna sulla sconfitta di Bologna. Poi trova un momento chiave della stagione dei nerazzurri.

PER LO SCUDETTO – Gianluca Di Marzio su Sky Sport commenta il momento dell’Inter tornando sulla sconfitta di Bologna, e un momento chiave della stagione per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi: «La vittoria del Milan contro il Napoli è stato un momento chiave della stagione. Io non considero l’Inter fuori dalla lotta scudetto, tant’è che un altro momento chiave della stagione per la lotta scudetto è stata proprio la vittoria dei nerazzurro contro la Juventus a Torino, e da quel momento ha avuto uno slancio dal punto di vista di punti in classifica. La partita contro il Bologna è stato solo un episodio».