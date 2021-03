Lukaku, via libera anche in Belgio: il ct Martinez riabbraccia il centravanti

Romelu Lukaku è risultato negativo al tampone effettuato appena arrivato in Belgio. Ecco le conseguenze per il 9 dell’Inter, come riporta il portale Hln.be.

CONFERME – Romelu Lukaku è già in Belgio dopo il via libera odierno dell’ATS di Milano (vedi news). E, appena atterrato nella terra natale, si è subito sottoposto al tampone come da protocollo. L’esito conferma quello dei tamponi svolti in Italia: negativo, il numero 9 dell’Inter è abile e arruolabile. Sarà così a disposizione del ct belga Roberto Martinez per le prossime sfide. Sia quelle in casa, contro Galles (24 marzo) e Bielorussia (30 marzo). Sia quella contro la Repubblica Ceca, che si giocherà a Praga sabato 27 marzo.

Fonte: KTH – Hln.be