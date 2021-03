Eriksen riabbraccia la Danimarca! I prossimi impegni per il numero 24 dell’Inter

Christian Eriksen raggiunge la Nazionale della Danimarca dopo il via libera dell’ATS di Milano. Ecco i prossimi impegni lontano dall’Inter.

RITORNO A CASA – Anche Christian Eriksen gode del via libera dell’ATS di Milano (vedi news), e raggiunge la Nazionale della Danimarca. Il numero 24 dell’Inter sarà così a disposizione del ct Kasper Hjulmand per i prossimi impegni contro Israele (25 marzo), Moldavia (28 marzo) e Austria (31 marzo). Ad annunciarlo è l’account ufficiale della nazionale danese su Instagram: “Sorpresa! Le autorità italiane hanno permesso a Christian Eriksen di viaggiare con la nazionale maschile, e quindi il nostro 10 è pronto per le nostre tre prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo. Sì!”.

