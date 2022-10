Lukaku solo una volta senza gol in Champions League ma non è detta l’ultima – CdS

Romelu Lukaku dopo il suo ritorno all’Inter ha subito messo il suo zampino contro il Lecce ma poi l’infortunio ha frenato tutto. Ai gironi di Champions League è sempre andato in gol tranne in una sola occasione, ma come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, non è ancora detta l’ultima.

ANCORA TEMPO – Romelu Lukaku a secco di gol ai gironi di UEFA Champions League, ma non è ancora detta l’ultima parola. All’attaccante belga è capitato appena una volta, in carriera, di concludere un girone di Champions League a secco di gol. Storia dell’autunno 2018, era la sua ultima stagione al Manchester United. Per il resto, tra Chelsea e Inter, l’impronta di Big Rom c’è sempre stata. Ma non è ancora detta l’ultima parola: lo spezzone di domani e il minutaggio che Simone Inzaghi gli riserverà contro il Bayern Monaco tra una settimana potrebbero essere importanti per un ritorno al gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona