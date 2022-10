Lukaku pronto al rientro contro il Viktoria Plzen! L’idea dell’Inter – TS

Romelu Lukaku è pronto a tornare in campo con l’Inter. Il belga, secondo Tuttosport, sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Viktoria Plzen

RIENTRO – Romelu Lukaku è finalmente pronto al rientro. Dopo due mesi di assenza e dodici partite saltate il belga, secondo Tuttosport, sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. L’attaccante, nella giornata di ieri, ha aumentato i carichi di lavoro ed ha svolto l’allenamento con i compagni di squadra. A meno di clamorose sorprese il suo nome figurerà nella lista dei convocati per il match di Champions League. L’idea dell’Inter è quello di farlo accomodare inizialmente in panchina, per poi schierarlo nel secondo tempo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna