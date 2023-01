Lukaku, dall’Inghilterra commentano: «Giocata sbagliata e Napoli sorride»

Dall’Inghilterra si continuano a seguire le gesta di Romelu Lukaku all’Inter, considerando che il belga è ufficialmente ancora un giocatore di proprietà del Chelsea. Il portale SPORTBible nel dettaglio ha commentato il sorriso di Giovanni Simeone – in panchina per il Napoli – dopo una giocata sbagliata dell’attaccante dell’Inter.

GIOCATA SBAGLIATA – Al minuto 33 di Inter-Napoli, Matteo Darmian prova a lanciare a rete Romelu Lukaku. Tentativo di stop con il sinistro da parte dell’attaccante belga, che però non va a buon fine. La palla scivola via ed esce dal campo, causando – come riportato dal portale inglese SPORTbible – il sorriso in panchina di Giovanni Simeone. Scherno? Difficile dirlo, ma forse più sollievo per un’azione potenzialmente pericolosa fermata sul nascere. Nonostante tutto, però, il risultato finale ha comunque premiato i nerazzurri.