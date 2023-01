Skriniar risponde sul campo: in Inter-Napoli prestazione da capitano

Inter-Napoli ha visto Skriniar tra i suoi principali protagonisti. Una prova che scuote il capitano dalle incertezze della prima parte di stagione.

PROVA NECESSARIA – Di Skriniar si è parlato molto durante tutto il periodo della sosta per i Mondiali. Mai per motivi di campo. Per questo col ritorno della Serie A da parte del capitano dell’Inter serviva un segnale sul campo. Serviva rispondere alle incertezze dei primi mesi, anche dell’ultima partita disputata con l’Atalanta. Serviva una prestazione da Skriniar, per rilanciare tutta la squadra. Ed è arrivata.

RISPOSTA DA CAPITANO – Skriniar alla prima del 2023, in un big match fondamentale per il rilancio dell’Inter, contro la squadra migliore del campionato, è stato tra i migliori in campo. La sua prova difensiva è stata semplicemente super. Attenzione costante, carattere, cattiveria, ma anche pulizia tecnica in uscita. Bravo sia in campo aperto che in area, dominante nel gioco aereo e in generale fisicamente. Ne sa qualcosa Kvaratskhelia, maltrattato fin dal primo minuto, cancellato dal campo per quanto possibile. Una prova da capitano. Quando più serviva all’Inter.