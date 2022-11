Lukaku in bilico tra Belgio e Inter: ore decisive per il Mondiale – CdS

Sono ore decisive soprattutto per Romelu Lukaku, che dal Belgio sta cercando di capire insieme allo staff medico, se riuscirà a rientrare in tempi brevi per il Mondiale. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

IN BILICO – Romelu Lukaku andrà o no al Mondiale? Serve che il giocatore sia pronto entro la fine del girone (in chiusura c’è il prevedibile “spareggio” per il primo posto con la Croazia di Brozovic) per non occupare un posto inutilmente nella spedizione in Qatar. In queste ore, dalla nazionale belga cercheranno di definire meglio la situazione di Lukaku – con ulteriori esami – che nel frattempo è stato inserito nell’elenco dei 26. Inzaghi, da fine agosto in avanti ha avuto Lukaku disponibile solo per la parentesi europea col Viktoria Plzen (dove Big Rom andava in rete) e nella partita successiva con la Sampdoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ancona