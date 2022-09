Lukaku, volo di ritorno in programma oggi ma rischia di saltare! Poi nuovo esame – CdS

Lukaku ha intenzione di tornare oggi dal Belgio, in tempo per assistere a Inter-Torino a San Siro. Secondo il Corriere dello Sport, però, esiste ancora un piccolo dubbio con gli aeroporti privati.

VOLO DI RITORNO – Romelu Lukaku ha in programma di tornare oggi pomeriggio a Milano, in tempo per la sfida alle 18 tra Inter e Torino. L’attaccante belga anche ieri ha proseguito le terapie vicino a Tubize, al centro tecnico del Belgio, e tornerà oggi. Esiste un piccolo dubbio legato alla congestione degli slot aerei sugli aeroporti privati in questo week end con il Gp di Monza, ma in ogni caso domani sarà ad Appiano per fare il punto sulle sue condizioni con lo staff medico nerazzurro. Probabile un nuovo esame per verificare la guarigione del flessore sinistro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti