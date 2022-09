Serie A 2022-2023, 6ª giornata: i calciatori squalificati. Niente diffidati

Torna a esserci un elenco gli squalificati per la sesta giornata di Serie A, anche se solo con un giocatore, dopo che nello scorso turno nessuno era fuori per sanzione. Non c’è ancora invece l’elenco dei diffidati.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 6ª GIORNATA

NAPOLI-SPEZIA sabato 10 settembre ore 15

Squalificati Napoli: nessuno

Squalificati Spezia: nessuno

INTER-TORINO sabato 10 settembre ore 18

Squalificati Inter: nessuno

Squalificati Torino: nessuno

SAMPDORIA-MILAN sabato 10 settembre ore 20.45

Squalificati Sampdoria: nessuno

Squalificati Milan: nessuno

ATALANTA-CREMONESE domenica 11 settembre ore 12.30

Squalificati Atalanta: nessuno

Squalificati Cremonese: nessuno

BOLOGNA-FIORENTINA domenica 11 settembre ore 15

Squalificati Bologna: nessuno

Squalificati Fiorentina: nessuno

LECCE-MONZA domenica 11 settembre ore 15

Squalificati Lecce: nessuno

Squalificati Monza: nessuno

SASSUOLO-UDINESE domenica 11 settembre ore 15

Squalificati Sassuolo: nessuno

Squalificati Udinese: nessuno

LAZIO-VERONA domenica 11 settembre ore 18

Squalificati Lazio: Danilo Cataldi (una giornata)

Squalificati Verona: nessuno

JUVENTUS-SALERNITANA domenica 11 settembre ore 20.45

Squalificati Juventus: nessuno

Squalificati Salernitana: nessuno

EMPOLI-ROMA lunedì 12 settembre ore 20.45

Squalificati Empoli: nessuno

Squalificati Roma: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.