Lukaku, due amichevoli per chiarire le idee a Inzaghi: la situazione in attacco – TS

Romelu Lukaku non ha disputato l’ultima amichevole contro il Real Betis continuando dunque con il recupero della forma fisica. L’attaccante belga avrà a disposizione le prossime due amichevoli per chiarire le idee a Simone Inzaghi riguardo alcuni dubbi relativi all’attacco. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto riguardo il reparto offensivo dell’Inter.

IN ATTACCO – Il Mondiale è finito e ora si torna a preparare la ripresa del campionato. Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato ha ancora dei dubbi, soprattutto relativi all’attacco dell’Inter. Romelu Lukaku infatti avrà solo due amichevoli, con Reggina e Sassuolo, per far capire all’allenatore a che punto è la sua condizione di forma, mentre Joaquin Correa (che ha saltato il Mondiale per l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro palesatasi già nei primi giorni di ottobre) e Lautaro Martinez – fresco di vittoria del Mondiale -, che tornerà a disposizione solo dopo le vacanze (vedi QUI).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino