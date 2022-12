Lautaro Martinez quando torna all’Inter? Ora Argentina e vacanze: ecco la situazione

Lautaro Martinez ha conquistato la sua prima Coppa del Mondo con l’Argentina e vivrà ancora altri momenti memorabili, ma quando tornerà a disposizione dell’Inter? Ecco la situazione spiegata nello specifico.

DOPO LA VITTORIA – Lautaro Martinez non ha giocato la finale da titolare, ma con il suo ingresso nei tempi supplementari ha letteralmente cambiato la partita contribuendo anche nell’azione che ha portato al gol del 2-3 dell’Argentina prima dei rigori e la conquista della sua prima Coppa del Mondo. L’argentino ha vissuto ieri a Doha una giornata memorabile per tutta l’Argentina che resterà per sempre nella storia, ma quando tornerà a disposizione dell’Inter? Questa è la domanda principale che molti tifosi si stanno facendo. Il calciatore insieme alla sua Nazionale volerà in patria dove ad aspettarlo ci saranno circa 45milioni di tifosi. Sono attesi dunque dei maxi-festeggiamenti per l’Argentina Campione del Mondo. Saranno circa 10 i giorni di vacanze (come per tutti i reduci dal Mondiale) concessi dal club. Lautaro Martinez dunque non tornerà a Milano prima del 28-29 dicembre, quindi praticamente a ridosso della partita col Napoli che riapre di fatto il campionato.