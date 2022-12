FOTO – Zanetti esulta: «Grazie per aver coronato il sogno di tutti gli argentini!»

Javier Zanetti impazzisce di gioia per la vittoria dell’Argentina al Mondiale dopo l’ultima volta, nel 1986. Il vice-presidente dell’Inter ringrazia i giocatori della Nazionale per questo importante traguardo.

CAMPIONI DEL MONDO – Javier Zanetti scende in campo a Doha per i festeggiamenti con l’Argentina dopo la conquista del Mondiale dopo 36 anni dall’ultima volta. Attraverso i social il vice-presidente dell’Inter ringrazia tutti i protagonisti che hanno conquistato la Coppa del Mondo: «Grazie ragazzi per aver coronato il sogno di tutti gli argentini!!! Grazie allo staff tecnico che ha dimostrato che con il lavoro di gruppo si ottengono grandi cose! CAMPIONI DEL MONDO! Auguri alla seleccion, a Lionel Messi e Lionel Scaloni». Di seguito il post pubblicato su Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Javier Zanetti]