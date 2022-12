Brozovic atteso a breve ad Appiano Gentile, Inzaghi lo aspetta e studia l’Inter anti-Napoli – TS

Marcelo Brozovic dopo il terzo posto conquistato con la sua Croazia al Mondiale è pronto a tornare all’Inter. Simone Inzaghi lo aspetta a braccia aperte e, secondo Tuttosport, intanto studia la formazione anti-Napoli con lui e altri quattro centrocampisti dal 1′.

CONTRO IL NAPOLI – L’Inter alla ripresa del campionato contro il Napoli dovrà far fronte a diverse assenze soprattutto in attacco considerando le situazioni legate a Joaquin Correa (non al meglio) e Lautaro Martinez (torna tardi dalle vacanze). Con un Romelu Lukaku ancora in crescita, l’unica certezza in avanti riguarda Edin Dzeko. Visto il quadro generale della situazione, l’idea di riproporre pure con il Napoli il 3-5-1-1 coltivato nelle amichevoli giocate durante la sosta con Henrikh Mkhitaryan alle spalle di Dzeko è ogni giorno sempre più concreta. In tal senso va considerata un’altra variabile legata a Marcelo Brozovic atteso ad Appiano Gentile dopo Santo Stefano. Impossibile per Inzaghi rinunciare a lui, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu in mezzo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino