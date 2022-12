Lautaro Martinez impreciso, ma contribuisce alla vittoria dell’Argentina: la pagella – CdS

Lautaro Martinez fa il suo ingresso nei supplementari della finale tra Argentina e Francia ed si rende pericoloso con almeno 3-4 palle gol non sfruttate, ma a modo suo riesce a rendersi protagonista per il gol del 2-3 conquistando successivamente il Mondiale con la sua Nazionale. Di seguito la pagella del collega Roberto Maida questa mattina sul Corriere dello Sport.

LA PAGELLA 6 – Lautaro Martinez è impreciso sotto porta, Gli era già capitato in questo Mondiale che comunque finisce in festa. A suo modo contribuisce al 3-2 di Messi. Regolare il gol del 3-2 con l’attaccante dell’Inter sul passaggio di Enzo Fernandez, tenuto in gioco da Koundé che poi respinge la palla dentro.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida.