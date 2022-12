Matturro, niente Inter: il difensore uruguaiano è alle visite con un club di B

Alan Matturro, difensore 18 enne del Defensor Sporting, era finito nel mirino dell’Inter per rinforzare la propria retroguardia difensiva. Arriverà in Italia ma non a Milano, sta infatti facendo le visite mediche per un club di Serie B

NIENTE NERAZZURRO − Matturro presto sarà un nuovo giocatore del Genoa. A riportarlo il portale Gianluca Di Marzio.com. Il difensore uruguaiano, cercato anche dall’Inter, è appena arrivato in Liguria per sottoporsi alle visite mediche di rito. Dopodiché l’approdo in sede e la firma sul contratto. Il giovane difensore, dunque, arriverà a giocare in Italia in Serie B. Nonostante il mancato arrivo, sarà comunque un giocatore da seguire attentamente per possibili sviluppi futuri.