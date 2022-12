Lukaku dà buone risposte nei primi test con l’Inter: oggi verifica ulteriore – CdS

Lukaku è tornato ad allenarsi con l’Inter nella parte finale della scorsa settimana e dalla ripresa degli allenamenti è a pieno regime nel gruppo di Inzaghi. Il Corriere dello Sport spiega come sarà gestito nella giornata di oggi.

DA VALUTARE – Romelu Lukaku fa progressi, una buona notizia – finalmente – dopo i tanti infortuni della prima parte di stagione. Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà come buone le risposte dell’attaccante ai test fatti alla Pinetina in questi giorni. Anche ieri ha fatto tutto l’allenamento coi compagni, segno di come le sue condizioni siano in miglioramento. Lukaku oggi sarà atteso a una verifica ulteriore, perché Simone Inzaghi ha previsto una doppia seduta. Se non avrà problemi neanche qui il recupero potrà dirsi pressoché completo. Da capire se Lukaku giocherà anche solo uno spezzone di partita nell’amichevole Real Betis-Inter di sabato.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.