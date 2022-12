Mkhitaryan soluzione in più per Inzaghi: l’Inter lo prova di nuovo – CdS

Mkhitaryan si è messo in mostra nella prima parte di stagione con l’Inter, anche con gol di spessore come quello all’ultimo secondo con la Fiorentina. Per la seconda, stando al Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe provarlo in una posizione diversa.

DI SUPPORTO – Henrikh Mkhitaryan ha ripreso alla grande dopo la sosta, da protagonista nelle amichevoli contro Gzira United e Red Bull Salisburgo. Nella seconda, dove ha fatto doppietta (vedi highlights), Simone Inzaghi lo ha schierato trequartista a supporto di un’unica punta. Una scelta ben precisa, che per il Corriere dello Sport l’Inter riproverà già da sabato (ore 18) nella partita col Real Betis. Mkhitaryan ha mostrato grande intesa con Edin Dzeko, già vista ai tempi della Roma, e appare come una soluzione in più. Non solo: rispetto a inizio stagione, dove arrivava da un infortunio subito nella finale di UEFA Europa Conference League, adesso è al 100% e senza condizionamenti. A differenza di Joaquin Correa, che continua coi problemi fisici e di cui ora Mkhitaryan può diventare un sostituto senza problemi.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.