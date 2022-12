Inter, ritorno di fiamma per Emerson Royal! Inzaghi spera in un altro – TS

L’Inter, vista la possibile cessione di Dumfries (vedi articoli), è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra. Secondo Tuttosport piace Emerson Royal del Tottenham, ma Inzaghi spera in un altro profilo

RINFORZO – L’Inter, vista la possibile partenza di Dumfries, è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra. Secondo Tuttosport, oltre alla suggestione Hakimi, sono due i calciatori che intrigano maggiormente il club nerazzurro. Uno è Emerson Royal del Tottenham, già seguito nel 2021 prima dell’approdo di Dumfries a Milano. Conte non lo apprezza particolarmente e, con l’offerta giusta, il tecnico non si opporrebbe alla cessione del brasiliano. Inzaghi però, spiega il quotidiano, spera in un altro profilo: Manuel Lazzari della Lazio. Difficile però strappare l’esterno ai biancocelesti, visto il recente rinnovo di contratto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini