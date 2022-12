Il Napoli riprende gli allenamenti con traguardo Inter: in tre da valutare – CdS

Il Napoli ha avuto due giorni liberi dopo il ritiro invernale in Turchia: oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti a Castel Volturno (vedi articolo). Spalletti pensa già all’Inter e ha tre giocatori da valutare.

LA RIPRESA – Il Napoli oggi torna ad allenarsi e per Luciano Spalletti il traguardo si chiama mercoledì 4 gennaio ore 20.45: l’Inter. Il Corriere dello Sport dà le date di rientro dei nazionali impegnati ai Mondiali: Hirving Lozano, Mathias Olivera e André Frank Zambo Anguissa (tutti eliminati ai gironi) dovrebbero tornare domenica, Kim Min-jae e Piotr Zielinski usciti agli ottavi invece martedì. Per loro da escludere, ovviamente, l’amichevole di sabato contro il Villarreal ma magari ci sarà qualche minuto in quella di mercoledì prossimo col Lille. Nel frattempo Spalletti valuta i tre acciaccati del Napoli, con Amir Rrahmani che può recuperare per l’Inter. A giorni previsto il suo rientro graduale in gruppo, dopo un infortunio muscolare. Gli altri due sono Salvatore Sirigu, portiere di riserva, e Diego Demme rimasto fuori col Crystal Palace per un affaticamento. Con l’Inter il Napoli potrebbe presentarsi al completo, anche perché lo stesso Spalletti ha anticipato che Rrahmani già questa settimana riprenderà a lavorare col pallone.

Fonte: Corriere dello Sport – fa.ma.