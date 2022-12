Singo, rinnovo col Torino in stand-by! Inter prepara l’affondo: le cifre – TS

Wilfred Singo ha il contratto col Torino in scadenza a giugno del 2024. Secondo Tuttosport sull’esterno ivoriano è forte l’interesse dell’Inter

RICHIESTA – Wilfred Singo ha il contratto col Torino in scadenza a giugno del 2024. I granata, secondo Tuttosport, stanno lavorando al rinnovo ma al tempo stesso sa che è in arrivo il momento giusto per la cessione. Sull’esterno ivoriano lavora da tempo l’Inter che in Singo ha individuato uno dei possibili profili per rimpiazzare Dumfries, possibile partente. Il club granata, per lasciar partire l’esterno chiedono 10-12 milioni. Cifra che i nerazzurri, in caso di partenza dell’olandese, potrebbero decidere di investire già nel mercato di gennaio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini