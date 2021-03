Luiso: Â«Scudetto, solo Conte e Inter possono perderlo. Juventus indietroÂ»

Luiso: «Scudetto, solo Conte e Inter possono perderlo. Juventus indietro»

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Pasquale Luiso, ex attaccante, ha parlato della lotta scudetto che vede l’Inter in testa al campionato di Serie A, a +10 sulla Juventus (con una partita in meno)

SCUDETTO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte di Pasquale Luiso, ex attaccante, sull’Inter di Antonio Conte in fuga nel campionato di Serie A. «Credo sinceramente che lo Scudetto possano soltanto perderlo Conte e l’Inter: hanno trovato un’amalgama incredibile, la squadra fa cosa deve fare anche se non è spettacolare. Davanti, poi, ci sono quei due animali che sono veramente una coppia perfetta, due fenomeni. Sanno anche come mettere il pullman davanti alla porta».

CATENACCIO – Luiso sulla squadra nerazzurra, accusata da alcune parti di vincere facendo catenaccio. «Si tratta di sapersi difendere. Hanno tre centrali veri, stopper di una volta: sono classici marcatori più che giocatori d’impostazione. A volte riescono pure ad uscire bene da dietro con Handanovic, ma di certo hanno Lukaku che davanti gli dà ampiezza e profondità per 60 metri. Ora voglio vedere la reazione che avrà la Juventus a Cagliari, sono convinto che ci sarà, perché hanno una squadra di campioni. Però sono in ritardo, in quanto a punti…».