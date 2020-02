Lucas Leiva: “Scudetto? Lazio, non me l’aspettavo. Juventus-Inter...

Lucas Leiva: “Scudetto? Lazio, non me l’aspettavo. Juventus-Inter favorite”

Condividi questo articolo

Lucas Leiva ha parlato quest’oggi ai microfoni di Globo Esporte, dopo la vittoria di ieri della Lazio contro l’Inter (ecco le pagelle). Il centrocampista sottolinea la grande stagione biancoceleste, evidenziando l’obiettivo Champions League, nonostante il -1 dalla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVI CHIARI – Ecco le parole di Lucas Leiva sulla corsa Scudetto: «Onestamente, non me l’aspettavo. Il nostro obiettivo iniziale è sempre stato quello di lottare per un posto in Champions League. Da quando sono arrivato in Lazio, i risultati stanno arrivando. Abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa. Oggi, il nostro focus rimane sulla qualificazione Champions League, ma stiamo combattendo. Juventus e Inter sono le favorite. La Juve, per esperienza e sequenza, è abituata a vincere i titoli».