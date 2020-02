Di Gennaro: “Inter, terzo posto è sconfitta. Conte? Deve inserire Eriksen”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” durante la trasmissione “Maracanà”. Queste le sue parole sull’Inter, uscita malconcia dallo scontro diretto con la Lazio, sull’impatto di Eriksen e sui dubbi di Antonio Conte

DUBBI TATTICI – La sconfitta contro la Lazio ha gettato l’ombra del dubbio sulla gestione di Christian Eriksen da parte di Antonio Conte. Il danese ha giocato soltanto una partita dal primo minuto, da quando è arrivato a Milano. Secondo Antonio Di Gennaro, Conte vorrebbe giocare in un modo diverso ma teme di dover rinunciare al prezioso equilibrio: «Eriksen è un calciatore di grande qualità che sta cercando di migliorare la propria tenuta fisica. Conte vorrebbe farlo giocare come seconda punta, ma ha due attaccanti fantastici come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Non può tenere fuori il ‘Toro’, Eriksen sarebbe un’alternativa tattica diversa e Conte deve trovare queste alternative, magari mettendolo a supporto delle due punte. Credo, infatti, che se l’Inter dovesse arrivare terza sarebbe un problema e una sconfitta, visto quanto è stato investito nel mercato».