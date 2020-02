Inter, ora Mertens può restare al Napoli. Addio a zero più lontano – SI

Secondo “Sportitalia”, Dries Mertens sarebbe più vicino al rinnovo col Napoli dopo le ultime settimane post infortunio. L’Inter e la Roma lo seguono da vicino, così come il Monaco, ma Gennaro Gattuso gli ha concesso fiducia ottenendo i gol e le giocate di un tempo. Matrimonio coi partenopei destinato a prolungarsi di qualche anno?

FIDUCIA RITROVATA – Un gol per spegnere le voci di mercato. Potremmo riassumere così la rinascita di Dries Mertens, tornato nei ranghi a pieno regime dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori per parecchio tempo. Il Napoli vuole tirarsi fuori dalla melma di una zona di classifica piuttosto grigia per le ambizioni dei partenopei. Ieri sono arrivati altri tre punti fondamentali, griffati proprio dal belga. Le vicende extracampo, e una scadenza di contratto imminente, avevano spalancato diverse voci di mercato sul destino del belga. L’Inter e la Roma sono sulle tracce di Mertens da parecchio tempo, ma il belga avrebbe aperto nuovamente all’ipotesi rinnovo con gli azzurri. Certo è che non sono ancora arrivate offerte da stropicciarsi gli occhi. Si era parlato nelle scorse settimane di un possibile interesse del Monaco, che implicherebbe un ingaggio monstre da 15 milioni a stagione. In quel caso, il matrimonio con gli azzurri potrebbe essere messo da parte. Ma fino ad allora, Mertens rimane concentrato sulla risalita in graduatoria di un Napoli alla ricerca di se stesso.