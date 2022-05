Lotito: «Scudetto? Delineato il raggiungimento del massimo punteggio»

Lotito dà un giudizio sulla corsa per vincere la Serie A, ridotta a Inter e Milan nelle ultime due giornate (vedi articolo). Il presidente della Lazio, a Calcio Totale su Rai Sport +, non trova una favorita fra le milanesi.

NON SI ESPRIME – Claudio Lotito non trova una squadra favorita fra Inter e Milan per vincere la Serie A: «È un campionato combattuto, questo mi fa piacere perché significa che è aumentato il livello delle singole squadre. Sicuramente nelle alte vette, per quello che riguarda il raggiungimento del massimo punteggio per poter conseguire lo scudetto, si è delineato con due squadre. Per quanto riguarda l’Europa League sono in corsa diverse squadre, per quanto riguarda la retrocessione non ne parliamo perché sono incrementate. Fa piacere, è un campionato in equilibrio di qualità tecnica».