Carnevali aggiunge: «Big Sassuolo? Non facile trattenerli, ma una cosa»

Si parla tanto della possibilità che il Sassuolo ceda alcuni dei suoi pezzi pregiati, con Frattesi e Scamacca accostati più volte all’Inter. L’AD dei neroverdi Carnevali, dopo aver parlato a DAZN (vedi articolo), si è fermato anche a Calcio Totale su Rai Sport + e ha affrontato il tema mercato.

DAL MERCATO AL CAMPO – Giovanni Carnevali non vuole esporsi sul “rischio” cessione dei gioielli del Sassuolo: «Giacomo Raspadori alla Juventus? Non credo. Spero che rimanga con noi, spero. Non sarà facile alcuni di questi trattenerli, ma quello che vogliamo fare è portare avanti il nostro progetto Sassuolo. Chi vince lo scudetto? Io penso che lo scudetto sia difficilissimo. Parto dalla Conference League: spero che sia la Roma. La Champions League interessa relativamente, perché faccio il tifo per le squadre italiane. Che sia una bella partita, poi uno o l’altro non cambia. Il campionato non lo posso dire, è troppo difficile».