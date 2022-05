Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata: Inter, 180′ di speranza

Mancano 180′ al termine della Serie A e per l’Inter è questa la speranza che rimane per superare il Milan in testa alla classifica. Da Fiorentina-Roma 2-0 (vedi articolo) forse però arriva un aiuto, perché i viola agganciano i giallorossi e soprattutto l’Atalanta, prossimo avversario dei rossoneri.

Inter-Empoli 4-2 5′ Pinamonti (E), 28′ Asllani (E), 40′ aut. S. Romagnoli, 45′, 64′ Lautaro Martinez, 94′ Sanchez

Genoa-Juventus 2-1 48′ Dybala (J), 87′ Gudmundsson, 96′ rig. Criscito

Torino-Napoli 0-1 73′ Fabian Ruiz

Sassuolo-Udinese 1-1 6′ Scamacca, 77′ Nuytinck (U)

Lazio-Sampdoria 2-0 41′ Patric, 59′ Luis Alberto

Spezia-Atalanta 1-3 16′ Muriel, 30′ Verde (S), 73′ Djimsiti, 87′ Pasalic

Venezia-Bologna 4-3 4′ Henry, 19′ Kiyine, 45′ +2 Orsolini (B), 55′ Arnautovic (B), 68′ Schouten (B), 78′ rig. Aramu, 93′ Johnsen

Salernitana-Cagliari 1-1 68′ rig. Verdi, 99′ Altare (C)

Verona-Milan 1-3 38′ Faraoni (V), 45′ +3, 50′ Tonali, 86′ Florenzi

Fiorentina-Roma 2-0 5′ rig. Gonzalez, 11′ Bonaventura

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 59

Fiorentina 59

Atalanta 59

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 37

Sampdoria 33

Spezia 33

Salernitana 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25

PROSSIMO TURNO

TRENTASETTESIMA GIORNATA SERIE A

Empoli-Salernitana sabato 14 maggio ore 15

Udinese-Spezia sabato 14 maggio ore 18

Verona-Torino sabato 14 maggio ore 18

Roma-Venezia sabato 14 maggio ore 20.45

Bologna-Sassuolo domenica 15 maggio ore 12.30

Napoli-Genoa domenica 15 maggio ore 15

Milan-Atalanta domenica 15 maggio ore 18

Cagliari-Inter domenica 15 maggio ore 20.45

Sampdoria-Fiorentina lunedì 16 maggio ore 18.30

Juventus-Lazio lunedì 16 maggio ore 20.45