La Fiorentina sbriga la pratica Roma in un tempo. L’Europa si infiamma

Fiorentina-Roma 2-0. I viola battono la squadra di Mourinho con due gol ad inizio partita. Adesso la corsa all’Europa diventa incandescente con tre squadre a 59 punti

EUROPA VIVA − Al Franchi, sfida dal sapore di Europa League tra Fiorentina e Roma con i viola che partono dietro di tre punti rispetto alla formazione di Mourinho (56 contro 59). Obbligati o quasi alla vittoria visto anche il successo dell’Atalanta a La Spezia. Pronti-via e al quarto minuto il match si accende: Karsdorp fa fallo da rigore su Nico Gonzalez e dal dischetto lo stesso argentino spiazza Rui Patricio facendo 1-0. La Viola parte fortissima con la Roma che paga le fatiche di Conference League. All’11 è già 2-0: Giacomo Bonaventura si mette in proprio e col mancino trova l’angolo giusto battendo Rui Patricio. Fiorentina in grande controllo per tutto il primo tempo con la Roma pericolosa solo con un calcio da fermo di Pellegrini. Nella ripresa, Roma vicina al gol del 2-1 con Abraham che schiaccia di testa non trovando di poco la rete. La Fiorentina prova a rispondere prima con Amrabat e poi con Maleh, molto bravo in entrambi i casi Rui Patricio. Nel finale, un sorriso per la Roma ma non solo per il rientro in campo di Leonardo Spinazzola, ai box da luglio 2021.