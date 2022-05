Adani: «L’Inter ha evitato un Sassuolo Bis, con l’Empoli squadra centrata»

Lele Adani, in collegamento alla Bobo Tv, ha parlato della vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Evitato un Sassuolo bis grazie all’approccio e alla concentrazione

SQUADRA CENTRATA − Così Adani è ritornato sul match di venerdì: «A livello emotivo è stata una gara incredibile. L’Empoli fa calcio, l’Inter per me la partita l’ha approcciata bene e l’ha fatta bene nell’atteggiamento. Ma l’Empoli gioca alla grande, se l’Inter non fosse stata centrata nell’atteggiamento avrebbe rischiato di fare la fine come contro il Sassuolo. L’Inter ha fatto una grande partita producendo tanto».