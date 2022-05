Lotito: «Lazio stabile, non come altri che hanno cambiato proprietà»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dove ha espresso i suoi ringraziamenti per gli auguri per i suoi 65 anni. Senza risparmiarsi una “frecciata” alle società che hanno cambiato proprietà, come anche l’Inter.

PROPRIETÀ STABILE – Claudio Lotito difende il suo operato alla guida della Lazio. E lo fa sottolineando i diversi cambi di proprietà nei club di Serie A, tra cui anche all’Inter. Queste le sue parole: «Stiamo vivendo un campionato avvincente, dove nulla è ancora scontato e deciso. Dovremmo inoltre essere tutti contenti del fatto che la nostra sia una Società che non ha problemi e che, a differenza di altri club, non abbia mai cambiato proprietà. Qui c’è una certa stabilità, al di là di quanto si dica o si scriva».