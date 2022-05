Adani: «Pregi e difetti dell’Inter, ma che lavoro sulla fascia sinistra»

Adani in un suo intervento Rai ha detto la sua riguardo pregi e difetti dell’Inter, esaltando la fascia sinistra con Dimarco e Perisic.

PREGI E DIFETTI – Lele Adani dice la sua riguardo pregi e difetti dei nerazzurri, esaltando però una qualità in particolare: «L’Inter cerca sempre di giocare e fare la partita. Ci sono delle volte dove è impreparata, come quando è pigra in marcatura e si è visto contro l’Empoli. Nel secondo gol c’è poca pressione sul portatore di palla, la corsa di Asllani e il pigro rientro di de Vrij, anche Skriniar parte in ritardo. Per il resto l’Inter è una squadra che costruisce e accompagna con tanti uomini, soprattutto sulla fascia sinistra, come la sovrapposizione di Dimarco che attacca il chiuso e la combinazione con Ivan Persic e Joaquin Correa».