Longhi: «Inter, vista la partita a Porto parte sfavorita contro il Benfica!»

Longhi dice la sua sul futuro dell’Inter, partendo dalla partita di Champions League contro il Benfica e finendo al mercato estivo, tra portieri, difensori e allenatore. Di seguito l’intervento del giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”.

FUTURO – Bruno Longhi interviene sull’Inter e sugli impegni tra campo e mercato. Così il giornalista, sulle frequenze di Radio Sportiva: «Il Benfica è avvantaggiato nei confronti dell’Inter ma non è un vantaggio abissale. Il Benfica lo abbiamo visto in tutte le sue sfaccettature, con avversari importanti, anche contro la Juventus. L’ultima partita di Champions League non conta perché l’avversario era davvero scadente. Non posso dire che l’Inter è favorita, visto che ha faticato con il Porto che, rispetto al Benfica, è indietro nel campionato portoghese. Chi potrebbe essere il secondo portiere dell’Inter? Vicario è un portiere bravissimo ma non solo lui. Silvestri, Provedel, la maggior parte di quelli più bravi vengono da Udine. Penso che l’Inter cercherà sicuramente un portiere italiano perché avere in rosa un giocatore in più cresciuto nella nostra società è comunque un bene prezioso. Conte in Italia? Molto probabile perché lo ha fatto capire. Inter e Juventus sarebbero in competizione per portarselo a casa. Ma io ho saputo da persone a lui vicine che era stato contattato dal Real Madrid prima di andare al Tottenham. Non scartiamo questa prospettiva a posteriori. Come imposterà l’Inter la difesa dell’anno prossimo? Se non conosciamo i nomi che vestiranno la maglia nerazzurra non è facile dirlo. L’Inter dovrà per forza intervenire sul mercato. Skriniar dovrà essere sostituito con un pezzo pregiato. D’Ambrosio ha rinnovato il contratto e anche De Vrij sta trattando in questo senso».