Dumfries al Tottenham? Club deluso da Emerson Royal (ora anche infortunato)

Emerson Royal in questa stagione non ha mai convinto né Antonio Conte né il Tottenham. La notizia dell’ultima ora è che si è anche infortunato e dovrà stare fermo diverse settimane. Il nome di Denzel Dumfries torna di moda a fine stagione?

FASCIA DESTRA – L’Inter al termine di questa stagione dovrà fare i conti non solo con i giocatori in scadenza di contratto, ma anche con qualche cessione mediamente importante per poter arrivare ai famosi 60 milioni richiesti da Steven Zhang. Parte di questi soldi potrebbero essere incassati da una cessione, e in tal senso il nome di Denzel Dumfries resta sempre in prima fila, anche se con le ultime prestazioni il suo prezzo si è inevitabilmente abbassato. Per evitare ulteriori cali, la dirigenza potrebbe valutare di cederlo proprio durante la sessione estiva. Tra i club maggiormente interessati c’è il Tottenham, con Antonio Conte che ha ormai detto addio alla panchina anche se il suo vice, Stellini, è comunque rimasto alla guida della panchina. Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore del club inglesi adesso o la prossima stagione, l’olandese potrebbe tornare di moda. L’esterno Emerson Royal fin qui non ha mai convinto nessuno, e a causa di un infortunio al ginocchio sarà costretto anche a stare lontano dai campi almeno per le prossime sei settimane con tanto di intervento chirurgico.