Compagnoni: «Conte, vedo bene solo in Serie A! Con Stellini…»

Maurizio Compagnoni dagli studi di Sky Sport ha espresso la propria opinione riguardo l’addio di Antonio Conte al Tottenham e l’assai probabile ritorno in Serie A.

RITORNO – Compagnoni è convinto che Conte ritornerà ad allenare in Serie A: «Pur ritenendolo un grande allenatore ci sono dei club che non hanno interesse perché stanno bene come stanno. Uno come lui non può che andare in un top club europeo o italiano. Si trascina però l’etichetta di allenatore che in Champions League non ha mai fatto bene. Al PSG potrebbe essere stimato, per è però un club non proprio adatto. L’opzione più facile è in Serie A, anche per motivi familiari. Vedremo anche quello che accadrà, può scatenarsi un valzer di panchina. Faccio fatica a immaginare un Conte a spasso a luglio. È stranissimo che sia rimasto Stellini. Solitamente quando succede questo significa rottura tra allenatore in prima e allenatore in seconda, però magari non è così e c’è semplicemente un accordo tra Conte e il suo staff».